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Дабл-дабл Рейнольдса помог «Зениту» победить «Локо» и выйти вперёд в серии 2-1

Дабл-дабл Рейнольдса помог «Зениту» победить «Локо» и выйти вперёд в серии 2-1
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Зенит» на своей площадке победил «Локомотив-Кубань» со счётом 94:78 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Ключевой во встрече стала вторая четверть, которую хозяева выиграли 31:18. Игроки «Зенита» набрали 18 очков после потерь соперника, пропустив в аналогичных ситуациях 7, а также были сильнее в борьбе за подборы 37-30, взяв 13 отскоков в нападении.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Джейлен Рейнольдс, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов. У «Локомотива-Кубань» отличились разыгрывающий Джером Рэндл, а также лёгкие форварды Матеуш Понитка и Дорелл Райт, набравшие по 12 очков.

Теперь «Зенит» повёл в серии до трёх побед со счётом 2-1.

Единая лига ВТБ
09 мая 2019, четверг. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
94 : 78
(23:23, 31:18, 26:22, 14:15)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Зенит: Рейнольдс - 23, Трушкин - 14, Миллер-Макинтайр - 10, Ютофф - 10, Скрабб - 9, Валиев - 8, Мекель - 7, Воронов - 7, Симонович - 6, Карасёв, Десятников, Пушков
Локомотив-Кубань: Райт - 12, Рэндл - 12, Понитка - 12, Фалль - 9, Маклин - 7, Д. Кулагин - 7, Джонсон - 6, Ивлев - 4, Фридзон - 3, Платонов - 3, Ильницкий - 3, Щербенев
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