Дабл-дабл Рейнольдса помог «Зениту» победить «Локо» и выйти вперёд в серии 2-1

«Зенит» на своей площадке победил «Локомотив-Кубань» со счётом 94:78 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Ключевой во встрече стала вторая четверть, которую хозяева выиграли 31:18. Игроки «Зенита» набрали 18 очков после потерь соперника, пропустив в аналогичных ситуациях 7, а также были сильнее в борьбе за подборы 37-30, взяв 13 отскоков в нападении.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Джейлен Рейнольдс, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов. У «Локомотива-Кубань» отличились разыгрывающий Джером Рэндл, а также лёгкие форварды Матеуш Понитка и Дорелл Райт, набравшие по 12 очков.

Теперь «Зенит» повёл в серии до трёх побед со счётом 2-1.