Итудис: у «Нижнего Новгорода» и ЦСКА разные цели в сезоне

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал выход московского клуба в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ. ЦСКА сегодня, 9 мая, одержал победу в третьем матче серии с «Нижним Новгородом». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 80:72 в пользу гостей. ЦСКА выиграл серию (3-0).

«Поздравляю свою команду с победой в серии и с выходом в полуфинал Единой Лиги ВТБ. Отдаю должное «Нижнему Новгороду». Это молодая команда, с которой крайне сложно играть. Однако при всём уважении к сопернику замечу, что у «Нижнего Новгорода» и ЦСКА совершенно разные цели в сезоне», — приводит слова Итудиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В полуфинале Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с победителем серии «Зенит» — «Локомотив-Кубань».