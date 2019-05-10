Сет Карри: некоторые игроки «Денвера» вконец обнаглели. Надо их ставить на место

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сет Карри прокомментировал стычку с лёгким форвардом «Денвер Наггетс» Уиллом Бартоном в шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА.



«Бартон подождал, пока между нами встанут другие игроки, и тогда ткнул мне пальцем в глаз. Я такого никому не позволю. Уилл вконец обнаглел. Я удивлён, что его не удалили за эту выходку.



В «Денвере» есть несколько таких нахалов. Они выступают зачинщиками подобных инцидентов. Надо их ставить на место», – цитирует Карри ESPN.



По результатам инцидента Бартон, Карри и ещё по одному игроку каждой команды получили по техническому фолу.



Встреча завершилась домашней победой «Портленда» 119:108. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным 3-3.

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