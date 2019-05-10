Бартон: если в плей-офф вести себя дружелюбно, покажется, что не хочешь победить

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Уилл Бартон считает естественным своё поведение в конфликте с атакующим защитником «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сетом Карри в шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА.



«Я не хотел драки. Просто старался защитить себя от возможной травмы. Карри толкнул меня, а я никому такое не позволю. Но ничего серьёзного не случилось.



Я не переживаю из-за возможного штрафа. Надеюсь, что обойдётся без дисквалификации. Не думаю, что я заслужил её. Иначе меня бы удалили.



Это плей-офф. Тут бьются изо всех сил и случается такое. Если все будут вести себя на площадке исключительно дружелюбно, то покажется, что никто не хочет победить», – цитирует Бартона ESPN.



По результатам инцидента Бартон, Карри и ещё по одному игроку каждой команды получили по техническому фолу.



Встреча завершилась выездным поражением «Денвера» 108:119. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным 3-3.

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