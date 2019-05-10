Сокрушительное добивание сверху Бена Симмонса – в топ-5 дня в НБА

Эффектный блок-шот мощного форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Зака Коллинза, сокрушительный данк одной рукой атакующего защитника «Денвер Наггетс» Гэри Харриса в ходе стремительной контратаке, невероятное попадание в падении после собственного подбора в нападении и последующего нарушения правил оппонентом атакующего защитника «Филадельфия Сиксерс» Джимми Батлер, роскошный аллей-уп накоротке в исполнении Батлера и его партнёра по команде разыгрывающего Бена Симмонса а также шикарное добивание сверху одной рукой Симмонса в борьбе с двумя соперниками оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.



Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.