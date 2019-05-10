Генсек ФИБА: настал момент истины для национальных лиг в Европе

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис рассказал о проблемах, которые есть у европейских национальных лиг.



«Сейчас настал момент истины для национальных лиг в Европе. Либо они станут сильнее и смогут сохранить и укрепить свои позиции, либо они станут тем, что хочет видеть ЕСА, если точнее — третьей силой в Европе.



20 лет назад нам удалось совершить прорыв, который исходил именно от национальных лиг, которые начали сотрудничество с Евролигой и Еврокубком. Сейчас национальные лиги уже не контролируют эти турниры, они уступили это небольшой группе клубов. В данный момент у нас есть четыре европейских турнира среди клубов, из-за чего, естественно, мы не можем достичь того потенциала, как коммерческого, так и спортивного, который есть в европейском баскетболе», — приводит слова Андреаса Загклиса Sportando.

«Наша машина едет на трёх колёсах. Но движется довольно быстро» Генеральный секретарь ФИБА — о конфликте с Евролигой, будущем «окон» в системе отбора и нововведениях на предстоящем Кубке мира.