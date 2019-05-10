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Трушкин: питерские болельщики — особенные

Трушкин: питерские болельщики — особенные
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Форвард «Зенита» Владислав Трушкин прокомментировал результат третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью». Встреча завершилась со счётом 94:78 в пользу питерцев. После этого «Зенит» вышел в серии вперёд (2-1).

«Прежде всего хочу поздравить всех с праздником и пожелать мирного неба над головой. Было обидно не доиграть игру, но мне уже сказали, что это прежде всего опыт. Питерские болельщики — особенные, когда их приходит так много, очень хочется порадовать их игрой.

Сами не знаем, почему всё постоянно залетало. Если бы знали — играли бы уже в другой лиге. Надеюсь, что послезавтра будет не хуже», — приводит слова Трушкина пресс-служба санкт-петербургской команды.

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