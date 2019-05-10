Доневалд: провели с игроками персональные беседы

Завтра, 11 мая, состоится четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Ожиданиями от встречи поделился наставник краснодарцев Боб Доневалд, сообщивший, что после недавнего поражения от «Зенита» тренерский штаб работал с игроками персонально.

«В третьем матче мы наступали «Зениту» на пятки до конца второй четверти, показывали хорошее движение и боевой дух. Но потом игра ушла из рук. Сейчас необходимо перестроиться. Мы организовали просмотр видео, поработали с игроками персонально и провели беседы. Завтра нам нужно преобразить игру и вернуться в эту битву», — приводит слова специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Счёт в серии — 2-1 в пользу коллектива из Санкт-Петербурга, и в случае очередного поражения «Локомотива» краснодарцы вылетят из турнира.



