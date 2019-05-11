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«Голден Стэйт» без Дюранта победил «Хьюстон» и выиграл серию 4-2

«Голден Стэйт» без Дюранта победил «Хьюстон» и выиграл серию 4-2
Баскетбол / НБА

В шестом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде взял верх над «Хьюстон Рокетс» — 118:113. Определяющей стала заключительная четверть, которую «воины» выиграли со счётом 36:26.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 35 очков. Он реализовал 6 бросков из 15 из-за дуги и 7 из 12 с линии штрафных. Дабл-даблами отметились Крис Пол (27 баллов и 11 результативных передач) и Клинт Капела (10 очков и 10 подборов).

В составе победителей 31 очко набрал Стефен Карри, 27 – Клэй Томпсон (7 из 13 из-за дуги). 17 баллов на счету Андре Игуодалы (5 из 8 из-за дуги). Кевин Дюрант из-за травмы участия в матче не принимал.

«Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с победителем противостояния «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3-3).

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
11 мая 2019, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
113 : 118
(28:27, 29:30, 30:25, 26:36)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Хьюстон Рокетс: Харден - 35, Пол - 27, Такер - 15, Капела - 10, Гордон - 9, Риверс - 9, Грин - 6, Илариу - 2, Шамперт, Хаус, Кларк, Фарид, Хартенштайн
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 27, Игуодала - 17, Луни - 14, Ливингстон - 11, Грин - 8, Белл - 4, Кук - 2, Йеребко - 2, Эванс, Богут, Маккинни
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