«Голден Стэйт» без Дюранта победил «Хьюстон» и выиграл серию 4-2

В шестом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде взял верх над «Хьюстон Рокетс» — 118:113. Определяющей стала заключительная четверть, которую «воины» выиграли со счётом 36:26.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 35 очков. Он реализовал 6 бросков из 15 из-за дуги и 7 из 12 с линии штрафных. Дабл-даблами отметились Крис Пол (27 баллов и 11 результативных передач) и Клинт Капела (10 очков и 10 подборов).

В составе победителей 31 очко набрал Стефен Карри, 27 – Клэй Томпсон (7 из 13 из-за дуги). 17 баллов на счету Андре Игуодалы (5 из 8 из-за дуги). Кевин Дюрант из-за травмы участия в матче не принимал.

«Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с победителем противостояния «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3-3).