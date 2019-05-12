Доневалд: в серии с «Зенитом» команде не хватало Хвостова

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился впечатлениями от поражения команды в матче с «Зенитом» в четвёртой игре четвертьфинальной серии плей-офф (85:87). После этой неудачи «железнодорожники» прекратили борьбу за медали, уступив в серии со счётом 1-3.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Вся эта серия была одной большой битвой, и сегодня мы бились за каждый мяч. К сожалению, важные попадания в концовке помогли нашим соперникам выиграть четвёртый матч, а с ним и всю серию. В этом четвертьфинале «Локо» очень не хватало Дмитрия Хвостова, но мы не ищем оправданий. Мы сражались, и мы проиграли», — приводит слова специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, что Доневалд возглавил команду посреди сезона. Его контракт был с краснодарцами был рассчитан до завершения чемпионата. Информации о том, будет ли продолжено сотрудничество со специалистом пока не поступало.