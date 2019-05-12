Коннотон: у «Милуоки» нет второй пятёрки, а есть «банда со скамейки»

Резервный атакующий защитник «Милуоки Бакс» Пэт Коннотон подчеркнул важность вклада запасных игроков в победу команды в серии второго раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс».



«У нас нет второй пятёрки. У нас – «банда со скамейки». Это две большие разницы. Ведь первое означает более низкую должность, а второе – повышение статуса», – приводит слова Коннотона ESPN.



В трёх заключительных матчах серии Коннотон набирал по 10 очков и совершал по 9,3 подбора в среднем за игру. А резервный разыгрывающий Джордж Хилл в этих встречах записывал в актив по 17,3 очка и 3 передачи.



«Милуоки» выиграл серию со счётом 4-1, победив в четырёх матчах подряд. В финале Восточной конференции «Бакс» сыграют с победителем пары «Торонто Рэпторс» и «Филадельфия Сиксерс».