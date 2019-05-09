«Милуоки» вышел в финал конференции впервые с 2001 года

В пятом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете разгромил «Бостон Селтикс» (116:91) и вышел в финал конференции. Последний раз «оленям» удавалось подобное в 2001 году, когда затем в семи матчах уступили «Филадельфии Сиксерс». «Бакс» в 1971 году выиграли чемпионский титул.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, набравший 20 очков. 19 баллов в активе Криса Миддлтона, 18 – у Эрика Бледсо. Никола Миротич оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

Милуоки» выиграл серию со счётом 4-1. Первый матч остался за «Бостоном», но затем «олени» одержали четыре победы кряду. В финале конференции они встретятся с победителем противостояния «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» (3-2).