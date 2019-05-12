«Лейкерс» переименовали в «Марионетку Леброна» на странице Вогела в «Википедии»

Недоброжелатели форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса со специфическим юмором отреагировали на назначение Фрэнка Вогела главным тренером команды. После того как новость о согласовании Вогелом контракта с «Лейкерс» появилась в Сети, они оперативно отредактировали страницу наставника в «Википедии», указав новым местом его работы «Марионетка Леброна» вместо «Лос-Анджелес Лейкерс».



По мнению ряда экспертов, Джеймс, выступая за «Кливленд Кавальерс», оказывал серьёзное влияние как на руководство организации, так и на главного тренера команды Тайрона Лю.

Скриншот фрагмента отредактированной страницы Вогела в «Википедии» доступен для просмотра в микроблоге обозревателя The Score Олина Кройца в «Твиттере».