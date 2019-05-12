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Фридзон: серия «Локомотива-Кубань» с «Зенитом» была достойна пятого матча

Фридзон: серия «Локомотива-Кубань» с «Зенитом» была достойна пятого матча
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон поделился впечатлениями от поражения команды в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». После этой неудачи краснодарцы прекратили борьбу за медали, уступив в серии со счётом 1-3.

«Обидное поражение. Мы вышли на площадку с большим желанием, бились до последних минут и имели реальные шансы на победу. Думаю, эта серия была достойна пятого матча. Отдам должное «Зениту», они здорово провели четвертьфинальную серию. Ну а главное – спасибо нашим болельщикам за поддержку в ходе сезона! Надеюсь, что в следующем году мы сможем доставить им больше положительных эмоций», — цитирует игрока официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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