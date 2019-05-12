Атаман: выход в «Финал четырёх» Евролиги — не последний шаг для «Анадолу Эфес»

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман убеждён, что выход в «Финал четырёх» не является максимумом для его команды.

«На старте сезона мы подписали десять новых игроков и нам удалось создать в команде хорошую химию. Конечно, сначала мы не ставили перед собой цель выйти в „Финал четырёх“. Но после того как у нас пошла хорошая игра, я не удивился нашему достижению. Мы заслужили выход в „Финал четырёх“.

Уверен, что это не последний шаг для «Анадолу Эфес». Впереди ещё два матча, и мы будем биться за трофей. Верю, мы сохраним наш уровень выступлений и в следующем году", — приводит слова Атамана Eurohoops.

В полуфинале «Финала четырёх» «Анадолу Эфес» встретится с «Фенербахче». Во втором полуфинале мадридский «Реал» померится силами с ЦСКА.