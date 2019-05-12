Стало известно расписание 1/2 финала плей-офф чемпионата Единой Лиги ВТБ, сообщает официальный сатй соревнований.
В полуфинальном раунде турнира в сериях до трех побед (по схеме 2-2-1) встретятся ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) и УНИКС (Казань) – «Химки» (Химки). Матчи начинаются на площадке команды с более высоким посевом.
(1) ЦСКА — (5) Зенит
1-я игра — 23 мая в Москве
2-я игра — 25 мая в Москве
3-я игра — 28 мая в Санкт-Петербурге
4-я игра — 30 мая в Санкт-Петербурге (*)
5-я игра — 2 июня в Москве (*)
(2) УНИКС — (3) Химки
1-я игра — 22 мая в Казани
2-я игра — 24 мая в Казани
3-я игра — 27 мая в Химках
4-я игра — 29 мая в Химках (*)
5-я игра — 1 июня в Казани (*)
(*) — если понадобится
Матчи финальной серии плей-офф пройдут 5,7,10 июня и, если потребуется, 12 и 15 июня.
Стало известно расписание полуфиналов Единой лиги ВТБ