Стало известно расписание полуфиналов Единой лиги ВТБ

Стало известно расписание 1/2 финала плей-офф чемпионата Единой Лиги ВТБ, сообщает официальный сатй соревнований.



В полуфинальном раунде турнира в сериях до трех побед (по схеме 2-2-1) встретятся ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) и УНИКС (Казань) – «Химки» (Химки). Матчи начинаются на площадке команды с более высоким посевом.



(1) ЦСКА — (5) Зенит

1-я игра — 23 мая в Москве

2-я игра — 25 мая в Москве

3-я игра — 28 мая в Санкт-Петербурге

4-я игра — 30 мая в Санкт-Петербурге (*)

5-я игра — 2 июня в Москве (*)



(2) УНИКС — (3) Химки

1-я игра — 22 мая в Казани

2-я игра — 24 мая в Казани

3-я игра — 27 мая в Химках

4-я игра — 29 мая в Химках (*)

5-я игра — 1 июня в Казани (*)



(*) — если понадобится



Матчи финальной серии плей-офф пройдут 5,7,10 июня и, если потребуется, 12 и 15 июня.