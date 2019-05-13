«Портленд» победил «Денвер» и выиграл в серии 4-3, у Макколлума 37 очков

В седьмом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде взял верх над «Денвер Наггетс» — 100:96. Гости уступили в первой четверти со счётом 17:29, но смогли ликвидировать отставание и победить.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Си Джей Макколлум, набравший 37 очков. Он реализовал 17 бросков из 29 с игры. Дабл-даблами отметились Дэмьен Лиллард (13 баллов и 10 подборов) и Энес Кантер (12 очков и 13 подборов).

В составе «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов. 17 баллов на счету Джамала Маррея, 15 – у Гэри Харриса.

«Портленд» выиграл в серии со счётом 4-3 и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» — действующим чемпионом. Первый матч состоится в штате Окленд 13 мая.