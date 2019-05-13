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«Портленд» победил «Денвер» и выиграл в серии 4-3, у Макколлума 37 очков

«Портленд» победил «Денвер» и выиграл в серии 4-3, у Макколлума 37 очков
Баскетбол / НБА

В седьмом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде взял верх над «Денвер Наггетс» — 100:96. Гости уступили в первой четверти со счётом 17:29, но смогли ликвидировать отставание и победить.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Си Джей Макколлум, набравший 37 очков. Он реализовал 17 бросков из 29 с игры. Дабл-даблами отметились Дэмьен Лиллард (13 баллов и 10 подборов) и Энес Кантер (12 очков и 13 подборов).

В составе «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов. 17 баллов на счету Джамала Маррея, 15 – у Гэри Харриса.

«Портленд» выиграл в серии со счётом 4-3 и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» — действующим чемпионом. Первый матч состоится в штате Окленд 13 мая.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
12 мая 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
96 : 100
(29:17, 19:22, 24:32, 24:29)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 17, Харрис - 15, Миллсэп - 10, Крэйг - 8, Бартон - 8, Моррис - 5, Пламли - 4, Томас, Лайлз, Вандербилт, Бисли, Эрнангомес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 37, Тёрнер - 14, Лиллард - 13, Кантер - 12, Коллинс - 7, Харклесс - 6, Худ - 6, Амину - 3, Леонард - 2, Лейман, Лябисье, Саймонс, Карри
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