В финале Западной конференции НБА «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом»

Определилась первая пара финала конференции НБА, «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Это стало известно после того, как команда из штата Орегон в семиматчевом противостоянии взяла верх над «Денвер Наггетс». На Востоке «Милуоки Бакс» встретится с победителем пары «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» (3-3).

«Голден Стэйт» является действующим чемпионом. «Портленд» последний раз доходил до финала конференции в сезоне-1999/2000, когда в семиматчевом противостоянии уступил «Лос-Анджелес Лейкерс».

Самым результативным игроком седьмой встречи с «Денвером» стал защитник победителей Си Джей Макколлум, набравший 37 очков. Он реализовал 17 бросков из 29 с игры. Дабл-даблами отметились Дэмьен Лиллард (13 баллов и 10 подборов) и Энес Кантер (12 очков и 13 подборов).

В составе «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов. 17 баллов на счету Джамала Маррея, 15 – у Гэри Харриса.