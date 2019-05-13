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Бросок Леонарда с сиреной принёс «Торонто» победу в серии с «Филадельфией»

Бросок Леонарда с сиреной принёс «Торонто» победу в серии с «Филадельфией»
Баскетбол / НБА

В седьмом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете взял верх над «Филадельфией Сиксерс» — 92:90. При счёте 90:90 победу канадской команде с сиреной принёс защитник Кавай Леонард, исполнивший точный двухчоковый бросок.

Посмотреть видео момента можно в «твиттере» Sports Illustrated.

Леонард стал самым результативным игроком встречи, набрав 41 очко. Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл из 11 баллов и 11 подборов. 17 очков на счету Сержа Ибаки.

В составе «Филадельфии» дабл-даблами отметились Джоэл Эмбиид (21 очко и 11 подборов) и Тобиас Харрис (15 баллов и 10 подборов). 17 очков у Джея Джея Редика, 16 – у Джимми Батлера.

«Торонто» выиграл серию со счётом 4-3 и в финале Восточной конференции сыграет с «Милуоки Бакс» — победителем регулярного чемпионата.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
13 мая 2019, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
92 : 90
(18:13, 26:27, 23:24, 25:26)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Леонард - 41, Ибака - 17, Сиакам - 11, Лоури - 10, Марк Газоль - 7, Ванвлит - 4, Грин - 2, Маккоу, Миллер, Морлэнд, Лин, Микс, Пауэлл
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 21, Редик - 17, Батлер - 16, Харрис - 15, Симмонс - 13, Эннис - 6, Скотт - 2, Джонсон, Макконнел, Болден, Марьянович, Монро
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