Бросок Леонарда с сиреной принёс «Торонто» победу в серии с «Филадельфией»

В седьмом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете взял верх над «Филадельфией Сиксерс» — 92:90. При счёте 90:90 победу канадской команде с сиреной принёс защитник Кавай Леонард, исполнивший точный двухчоковый бросок.

Посмотреть видео момента можно в «твиттере» Sports Illustrated.

Леонард стал самым результативным игроком встречи, набрав 41 очко. Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл из 11 баллов и 11 подборов. 17 очков на счету Сержа Ибаки.

В составе «Филадельфии» дабл-даблами отметились Джоэл Эмбиид (21 очко и 11 подборов) и Тобиас Харрис (15 баллов и 10 подборов). 17 очков у Джея Джея Редика, 16 – у Джимми Батлера.

«Торонто» выиграл серию со счётом 4-3 и в финале Восточной конференции сыграет с «Милуоки Бакс» — победителем регулярного чемпионата.