С.Макколлум повторил феноменальное достижение М.Джордана, Р.Миллера и Ч.Биллапса

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум набрал 30 и 37 очков в шестом и седьмом матчах серии второго раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» соответственно, не допустив в них ни одной потери. Таким образом, он стал лишь четвёртым игроком в истории лиги, который в двух встречах плей-офф подряд набирал как минимум по 30 очков без потерь.



Ранее это удавалось только Реджи Миллеру в составе «Индиана Пэйсерс» в сезоне-1993/94, Майклу Джордану в составе «Чикаго Буллз» в сезоне-1997/98 и Чонси Биллапсу в составе «Денвер Наггетс» в сезоне-2008/09. При этом только «Чикаго» впоследствии стал чемпионом.



Серия завершилась победой «Портленда» со счётом 4-3 после того, как команда выиграла седьмой решающий матч на выезде 100:96.

«Портленд» победил «Денвер» и выиграл в серии 4-3, у Макколлума 37 очков