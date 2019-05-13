Майк Мэлоун: всё лето буду думать, не ошибся ли в тайм-ауте в концовке

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун сомневается, что дал команде верные указания в тайм-ауте на последних секундах седьмого матча серии второго раунда плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Теперь всё лето я буду думать о том, не ошибся ли в том тайм-ауте. Си Джей Макколлум регулярно забивает после подобных бросков. Торри Крэйг хорошо сыграл в защите. Настолько хорошо, насколько можно, обороняясь один на один. Но, возможно, нужно было отправить кого-то ещё помочь Крэйгу опекать Макколлума. Си Джей проводил отличный матч. Стоило вынудить его отдать пас, чтобы атаку завершал кто-то другой», – цитирует Мэлоуна ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Денвера» со счётом 96:100, в результате чего «Наггетс» проиграли серию 3-4. Макколлум в нём реализовал ключевой бросок, обыграв финтом Крэйга за 12 секунд до конца при счёте 96:95 в пользу своей команды.