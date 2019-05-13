Си Джей Макколлум: поставил Джамалу Маррею блок-шот в стиле Леброна

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум стал главным героем одного из самых зрелищных эпизодов седьмого матча серии второго раунда плей-офф с «Денвер Наггетс», поставив эффектный блок-шот разыгрывающему соперника Джамалу Маррею.



«Сет Карри отлично перекрыл Маррею возможное направление движения, заставив бросать над головой. Джамал выложил мяч для меня, как на блюдечке, и я достал его. В стиле Леброна. Это была мини-версия блок-шота Леброна Андре Игуодале несколько лет назад. Конечно, я не выпрыгнул так же высоко, но всё равно было очень круто. Мне нужно найти фотографию этого момента», – цитирует Макколлума ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Портленда» со счётом 100:96. После неё «Трэйл Блэйзерс» выиграли серию 4-3. Макколлум в этом матче набрал 37 очков, совершил 9 подборов, отдал передачу, сделал перехват и поставил блок-шот за 45 минут.

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