Сет Карри: сбылась наша с братом мечта сыграть друг против друга в плей-офф

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сет Карри после победы в серии второго раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» не забыл о том, что в финале Западной конференции его команда встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», за который выступает его родной старший брат Стефен.



«Вот и сбылась наша со Стефеном мечта. Впервые мы сыграем друг против друга в серии плей-офф. Эта встреча доставит много удовольствия нашим родным. С нетерпением жду её», – приводит слова Сета Карри ESPN.



За карьеру Сет и Стефен провели друг против друга 9 матчей в регулярном чемпионате НБА. Команды Стефена были сильнее в 7 из них. Однако обе победы Сета приходятся именно на нынешний сезон. При этом Сет выступал за шесть разных команд, а Стефен – только за «Голден Стэйт».

В финале Западной конференции НБА «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом»