Галлинари: сборной Италии по силам дойти до конца на Кубке мира в Китае

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» и сборной Италии Данило Галлинари поделился ожиданиями от участия национальной команды на мировом первенстве в Китае.



«Нам по силам дойти до конца. Самое время, чтобы добиться чего-то особенного. Мы — зрелая команда и не должны пытаться ограничить свои возможности. Я говорил с Марко Белинелли, и он сказал, что всё в порядке и он поедет на чемпионат мира. Мы часто говорим с ним о сборной Италии. Мы уверены в своих силах и очень рады, что нам удастся поучаствовать в мировом первенстве», — приводит слова Данило Галлинари Eurohoops.



Сборная Италии попала на групповом этапе в квартет D. Соперниками итальянской команды на групповом этапе станут сборные Анголы, Филиппин и Сербии.