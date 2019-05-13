Марко Попович завершит карьеру

Бывший баскетболист «Химок» и УНИКСа Марко Попович объявил, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2018/19, сообщает пресс-служба испанской лиги АСВ.



«Мы смогли выполнить главную задачу с командой — избежать вылета в Leb Gold. Теперь мы можем насладиться последними двумя матчами перед моим уходом из этого замечательного вида спорта», — приводит слова Марко Поповича пресс-служба АСВ.



Марко Попович последние четыре сезона выступал за испанскую «Фуэнлабраду». Хорватский игрок покинул подмосковные «Химки» летом 2015 года, перейдя в испанскую лигу. После этого вокруг баскетболиста ходило множество слухов о его возможном переходе в греческую, польскую и французскую лиги, но он сохранил свою клубную прописку.