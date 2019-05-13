ЦСКА может заплатить «Олимпиакосу» за выкуп Милутинова €1 млн

Московский ЦСКА может заплатить €1 млн за центрового «Олимпиакоса» Николу Милутинова, сообщает журналист «Чемпионата» Артём Комаров в своём «Телеграм»-канале.



«Вчера появилась информация, что ЦСКА заинтересован в покупке центрового «Олимпиакоса» Николы Милутинова. Близкие к агенту игрока источники сказали мне, что это правда. Может сложиться ситуация, когда в Москве окажутся сразу два экс-центровых «Оли».



Но не все так просто. Контракт Милутинова действует до конца следующего сезона, и в нем предусмотрен только НБА-аут. Сумма бай-аута, которую должен будет заплатить ЦСКА, — €1 млн.



О желании игрока пока ничего неизвестно, но будущее красно-белых из-за всех этих скандалов туманно, и пока даже непонятно, в каком чемпионате они будут играть. В Евролиге в этом году команда Дэвида Блатта даже не вышла в плей-офф. Так что не будет сюрпризом, если игрок захочет переехать.



При этом в Пирее очень хотят сохранить центрового, вокруг которого планируют построить всю игру. Уже сейчас «Олимпиакос» сильно зависим от Милутинова, и дальше эта зависимость будет только расти. Но если ЦСКА не пожалеет денег на выкуп контракта, у красно-синих летом появится классный центровой», — написал в своём «Телеграм»-канале Артём Комаров.