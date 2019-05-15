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Ирвинг и Дюрант рассмотрят вариант с переходом в «Бруклин Нетс»

Ирвинг и Дюрант рассмотрят вариант с переходом в «Бруклин Нетс»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант рассмотрят вариант с переходом в «Бруклин Нетс», сообщает Clutch Points. Ранее основным претендентом на пару этих игроков называли «Нью-Йорк Никс», но, по информации источников, оба баскетболиста изучат возможность подписания контракта с «Нетс» в той же степени, что и с «Никс».

Платёжная ведомость «Нетс» позволит клубу заключить соглашения с обоими мастерами. «Бруклин» в межсезонье планирует подписать нескольких звёздных игроков с прицелом на борьбу за титул.

В уходящем сезоне «Бруклин» впервые за четыре года пробился в плей-офф. В четвертьфинальной серии команда Аткинсона уступила «Филадельфии Сиксерс» (1-4).

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