Элвин Джентри: Энтони Дэвис – игрок «Нью-Орлеана», у нас с ним всё будет хорошо

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри уверен, что право первого выбора на предстоящем драфте НБА поможет удержать в команде мощного форварда Энтони Дэвиса, ранее выражавшего желание быть обменянным.
«Вы должны понять одну вещь. Энтони Дэвис всё ещё является игроком «Нью-Орлеана». Он в нашем составе. Теперь все проблемы разрешатся сами по себе. Я абсолютно не беспокоюсь из-за этого. Знаю, что вице-президент Дэвид Гриффин планирует поговорить с ним, и всё будет хорошо», – цитирует Джентри ESPN.
Дэвис сообщил о желании уйти из «Нью-Орлеана» по ходу нынешнего сезона, однако попытки «Лос-Анджелес Лейкерс» организовать обмен с его участием не принесли успеха.
«Пеликанс» выиграли драфт-лотерею НБА, хотя вероятность этого составляла всего 6%.
- 16 мая 2019
-
16:26
-
14:37
-
13:31
-
13:15
-
12:45
-
12:31
-
11:52
-
11:33
-
10:53
-
10:24
-
10:01
-
09:43
-
09:24
-
06:00
-
03:59
-
03:54
-
00:23
- 15 мая 2019
-
23:35
-
22:19
-
21:48
-
20:27
-
18:17
-
17:25
-
16:39
-
16:06
-
15:45
-
15:18
-
13:14
-
12:53
-
12:34
-
12:11
-
11:55
-
11:34
-
11:15
-
11:04