Элвин Джентри: Энтони Дэвис – игрок «Нью-Орлеана», у нас с ним всё будет хорошо

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри уверен, что право первого выбора на предстоящем драфте НБА поможет удержать в команде мощного форварда Энтони Дэвиса, ранее выражавшего желание быть обменянным.



«Вы должны понять одну вещь. Энтони Дэвис всё ещё является игроком «Нью-Орлеана». Он в нашем составе. Теперь все проблемы разрешатся сами по себе. Я абсолютно не беспокоюсь из-за этого. Знаю, что вице-президент Дэвид Гриффин планирует поговорить с ним, и всё будет хорошо», – цитирует Джентри ESPN.



Дэвис сообщил о желании уйти из «Нью-Орлеана» по ходу нынешнего сезона, однако попытки «Лос-Анджелес Лейкерс» организовать обмен с его участием не принесли успеха.



«Пеликанс» выиграли драфт-лотерею НБА, хотя вероятность этого составляла всего 6%.

Реакция главного тренера «Нью-Орлеана» на получение первого пика драфта