Энтони Дэвис по-прежнему хочет обмена из «Нью-Орлеана»

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис по-прежнему хочет обмена, сообщает The Athletic. На его позицию не повлияло то, что «Нью-Орлеан» выиграл драфт-лотерею НБА, получив право первого выбора.



Перед началом нынешнего сезона Дэвис сменил агента, став пользоваться услугами Рича Пола, клиентом которого также является форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В ходе чемпионата форвард сообщил о желании покинуть команду. В его услугах были серьёзно заинтересованы «Лейкерс», однако их активные попытки организовать обмен не принесли успеха.



После окончания регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» назначил вице-президентом Дэвида Гриффина, главной задачей которого является поиск наилучшего решения вопроса с Дэвисом.



«Пеликанс» выиграли драфт-лотерею НБА, хотя вероятность этого составляла всего 6%.

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