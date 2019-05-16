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«Милуоки» обыграл «Торонто» и повёл в финале Восточной конференции

«Милуоки» обыграл «Торонто» и повёл в финале Восточной конференции
Баскетбол / НБА 0

В первом матче серии финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете взял верх над «Торонто Рэпторс» — 108:100. «Олени» уступили в стартовой четверти со счётом 23:34, но в остальных двенадцатиминутках были сильнее.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Кавай Леонард, набравший 31 очко. 30 баллов в активе Кайла Лоури, реализовавшего 7 бросков из 9 из-за дуги. 15 очков в активе Паскаля Сиакама.

В составе победителей дабл-даблами отметились Брук Лопес (29 очков и 11 подборов), Яннис Адетокунбо (24 балла и 14 подборов) и Крис Миддлтон (11 очков и 11 подборов). Игроки «Милуоки» сделали на 14 подборов больше соперника.

«Милуоки» повёл в серии 1-0. Следующий матч также состоится на площадке «Бакс» 18 мая, начало – в 3:30 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
16 мая 2019, четверг. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
108 : 100
(23:34, 28:25, 25:24, 32:17)
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Лопес - 29, Адетокунбо - 24, Брогдон - 15, Миротич - 13, Миддлтон - 11, Бледсо - 9, Ильясова - 7, Хилл, Уилсон, Фрейзер, Снелл, Браун, Коннотон
Торонто Рэпторс: Леонард - 31, Лоури - 30, Сиакам - 15, Грин - 6, Пауэлл - 6, Марк Газоль - 6, Ибака - 4, Ванвлит - 2, Миллер, Морлэнд, Лин, Микс, Буше
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