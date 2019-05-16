Сокрушительные данки Адетокунбо и Леонарда — в обзоре игры «Милуоки» — «Торонто»
В первом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции «Милуоки Бакс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча состоялась в Милуоки на арене «Файсерв-форум» и завершилась со счётом 108:100 в пользу хозяев.
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 24 очка, собрал 14 подборов, отдал 6 результативных передач, а также совершил 3 блок-шота и 2 перехвата. Центровой Брук Лопес собрал коллекцию из 29 очков, 11 подборов, 4 блоков и 2 передач. Форвард «Торонто» Кавай Леонард записал в актив 31 очко, 9 подборов, 3 перехвата и 2 результативные передачи.
Видео доступно на «Чемпионате».
Второй матч «Бакс» и «Рэпторс» проведут в Милуоки на арене «Файсерв-форум» 18 мая, начало — в 3:30 мск.
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