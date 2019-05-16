Валанчюнас: у Ясикявичюса не должно возникнуть проблем в НБА

Центровой «Мемфиса» Йонас Валанчюнас поделился мнением о своём соотечественнике Шарунасе Ясикявичюсе.



«Мемфис» интересовался моим личным мнением о Шарунасе, о его личностных качествах, о наших взаимоотношениях. Ясикявичюс — особенный тренер. Не все способны справиться с «Жальгирисом» так, как это делает он. Он полностью заслужил шанс попробовать себя в роли тренера в Национальной баскетбольной ассоциации.



Ему придётся подстраиваться, но нет ничего невозможного. Он продолжает расти как тренер, и он умеет адаптироваться, он понимает, что именно нужно менять для того, чтобы стать главным в НБА. Я думаю, что с этим не возникнет проблем», — приводит слова Йонаса Валанчюнаса «твиттер» Донатаса Урбонаса.