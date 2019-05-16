Ватутин: у «Реала» по-прежнему нет слабых мест, это чемпион и фаворит Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился ожиданиями от полуфинала Евролиги с мадридским «Реалом».



«Можно ответить, что это разные сезоны и разные игры. Но можно сказать, что, вместе с этим, команды очень похожи друг на друга и не претерпели большого изменения состава. Действительно, у соперника нет слабых мест, там великолепные и задняя, и передняя линии. Нам будет трудно удивить друг друга, потому что мы друг друга хорошо знаем. Мне кажется, что всё решат какие-то маленькие детали и, конечно, настрой.



У них были разные варианты — заменять Дончича кем-то, не заменять. Но у них есть три пятёрки, и даже несмотря на то, что Дончич классный игрок и был важен для «Реала», сказать, что команда только благодаря ему выиграла «Финал четырёх», будет неправильно. Поэтому у «Реала» по-прежнему нет слабых мест, это чемпион и фаворит Евролиги», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Комаровым.