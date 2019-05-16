Ватутин: если выиграем Евролигу, возможно, с нами заговорит железный человек

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о приметах в преддверии «Финала четырёх» Евролиги.



«Это баскетбольный город, баскетбольная страна. Я, конечно, не самый здоровый на голову человек, но я, слава богу, пока ещё не так зависим от того, с какой ноги встать и во сколько лечь. Но обязательно нужно будет сходить в спортзал перед игрой. Это не связано с «Финалом четырёх», просто я делаю это ежедневно. Пропускать нельзя.



Но, если вы про приметы, есть у нас здесь «друг» — мы играем каждый год здесь, и в 100 метрах от площади Испании есть такой железный человек. Он пока молчит, но, может, заговорит с нами, когда мы выиграем Евролигу», — сказал Ваптутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Комаровым.

Ватутин: «Финал четырёх», по сути, состоит из одной игры Президент ЦСКА — о проклятии полуфинала Евролиги, ритуалах и здоровье Родригеса.