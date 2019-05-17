Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» может отыграть 8 очков за минуту

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не считает выдающимся достижением то, что команда сумела победить «Портленд Трэйл Блэйзерс», уступая 8 очков за четыре минуты до конца второго матча финала плей-офф Западной конференции НБА.
«Мы уже бывали в подобных критических ситуациях. Команда с таким опытом, как у нас в последние годы, повидала всё, что только возможно. И если мы уступаем 8 очков за четыре минуты до конца, то просто будем гнуть свою линию. Потому что мы можем отыграть 8 очков и за минуту. Понимая это, мы никогда не теряем уверенности в своих силах. И это ключевой фактор успеха. Но также мы знаем, и чего стоят такие рывки. А это даже более важно», – цитирует Грина ESPN.
Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 114:111. После неё «Уорриорз» повели в серии до четырёх побед 2-0.
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