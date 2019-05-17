Керр: травма Дюранта оказалась более серьёзной, чем мы думали

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о ходе восстановления лёгкого форварда команды Кевина Дюранта после растяжения икроножной мышцы правой ноги.



«Состояние Дюранта улучшается и, надеюсь, продолжит улучшаться. Но травма оказалась немного более серьёзной, чем мы думали вначале. Посмотрим, как будут развиваться события, но Кевин проходит восстановительные процедуры целыми днями. Он делает всё от него зависящее для скорейшего возвращения в строй. Нам остаётся только ждать», – цитирует Керра ESPN.



Форвард получил травму в пятом матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс». В текущем плей-офф он набирает по 35,4 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 5 передач за 40 минут в среднем за игру.



«Голден Стэйт» выиграл все три встречи, которые провёл без Дюранта. Команда ведёт в серии до четырёх побед с «Портлендом» со счётом 2-0.

Дюрант не сыграет в третьем и четвёртом матчах серии с «Портлендом»