Стефен Карри: у нас с братом Сетом никогда ещё не было такого крутого матча

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри остался полностью доволен итогами второго матча финала плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс», за который на позиции атакующего защитника выступает его родной младший брат Сет.
«У нас с Сетом никогда ещё не было столь крутого матча. На таком высоком уровне он проявил себя великолепно. Я часто говорю о том, каким испытанием стала эта серия для наших родителей. Эти два матча изрядно потрепали им нервы. Но сегодня всё было идеально. Сет отлично сыграл, а мы победили», – цитирует Стефена Карри ESPN.
Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 114:111. После неё «Уорриорз» повели в серии до четырёх побед 2-0. Стефен Карри в этом матче, выйдя в стартовом составе, набрал 37 очков, совершил 8 подборов и отдал 8 передач за 39 минут. Сет Карри, появившись со скамейки, записал в актив 16 очков, 1 подбор, 2 передачи и 4 перехвата за 29 минут.
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