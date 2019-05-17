Клэй Томпсон: нам очень нужен Кевин Дюрант, чтобы снова стать чемпионами

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон после второго матча финала плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» поделился мнением о влиянии травмы лёгкого форварда Кевина Дюранта на игру команды.
«Нам не хватает Дюранта. Это заметно без труда. Его отсутствие не сказывается на моём личном настрое. Я выхожу на площадку, играю в свой баскетбол и надеюсь на его скорейшее выздоровление. К сожалению, травмы – это часть игры. Но нам очень нужен Кевин, чтобы третий раз подряд стать чемпионами. Это абсолютно очевидно», – цитирует Томпсона ESPN.
Дюрант получил травму в пятом матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс». В текущем плей-офф он набирает по 35,4 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 5 передач за 40 минут в среднем за игру.
«Голден Стэйт» выиграл все три встречи, которые провёл без Дюранта. Команда ведёт в серии до четырёх побед с «Портлендом» со счётом 2-0.
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