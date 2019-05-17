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Мессина: из Европы никаких предложений мне не поступало

Мессина: из Европы никаких предложений мне не поступало
Баскетбол / НБА 0

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне тренер «Сан-Антонио Спёрс» Этторе Мессина поделился планами на ближайший год. По всей видимости, специалист не планирует возвращаться в европейский баскетбол.

«Остаюсь ли я в «Сан-Антонио»? В данный момент я работаю в «Спёрс» в рамках действующего контракта. И самый главный бонус этой работы — честь находиться рядом с Греггом Поповичем.

Если клуб предложит мне другую должность, я обязательно обсужу это с Поповичем. Пока ничего не было, я работаю в рамках своих обязанностей. Из Европы никаких предложений не было», – цитирует Мессину «Известия».

Ранее Этторе предположил, кто будет признан MVP регулярного сезона в Национальной баскетбольной лиге (НБА) и назвал имя лучшего новичка сезона.

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