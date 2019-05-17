Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Чарльтон Атлетик» — «Донкастер Роверс». 17 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» в полуфинале Евролиги, у Ларкина 30 очков

«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» в полуфинале Евролиги, у Ларкина 30 очков
Баскетбол / Евролига 0

Турецкий клуб «Анадолу Эфес» стал первым финалистом Евролиги. В первом матче «Финала четырёх» им была одержала убедительная победа над «Фенербахче» — 92:73.

После упорной первой половины, завершившейся со счётом 45:40 в пользу «Эфеса», во второй части матча номинальные гости позволили «Фенербахче» набрать лишь 33 очка против 47 в своём исполнении.

Звездой вечера стал бывший баскетболист «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс» Шейн Ларкин, который принёс «Эфесу» 30 очков, отметился 7 ассистами и 7 подборами.

Таким образом, «Анадолу Эфес» сыграет за главный трофей Евролиги с победителем пары ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания). «Фенербахче» поспорит за третье место с проигравшим в российско-испанском противостоянии.

Евролига. 1/2 финала
17 мая 2019, пятница. 19:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
73 : 92
(20:19, 20:26, 17:23, 16:24)
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Фенербахче: Веселы - 14, Грин - 13, Калинич - 12, Мелли - 9, Слукас - 8, Гудурич - 8, Махмутоглу - 5, Мухаммед - 4, Эрсек, Биберович, Гюлер, Дювериоглу
Анадолу Эфес: Ларкин - 30, Мичич - 25, Андерсон - 10, Мотум - 9, Данстон - 9, Морман - 7, Бьёбуа - 2, Балбай, Шанлы, Тунджер, Пляйсс, Симон
Евролига — 2019, полуфинал. ЦСКА бьётся с «Реалом» за место в финале. LIVE
В матче за выход в финал баскетбольной Евролиги ЦСКА играет с мадридским «Реалом». Всё главное о матче — в нашей трансляции.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент