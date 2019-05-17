«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» в полуфинале Евролиги, у Ларкина 30 очков

Турецкий клуб «Анадолу Эфес» стал первым финалистом Евролиги. В первом матче «Финала четырёх» им была одержала убедительная победа над «Фенербахче» — 92:73.



После упорной первой половины, завершившейся со счётом 45:40 в пользу «Эфеса», во второй части матча номинальные гости позволили «Фенербахче» набрать лишь 33 очка против 47 в своём исполнении.



Звездой вечера стал бывший баскетболист «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс» Шейн Ларкин, который принёс «Эфесу» 30 очков, отметился 7 ассистами и 7 подборами.



Таким образом, «Анадолу Эфес» сыграет за главный трофей Евролиги с победителем пары ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания). «Фенербахче» поспорит за третье место с проигравшим в российско-испанском противостоянии.

Евролига — 2019, полуфинал. ЦСКА бьётся с «Реалом» за место в финале. LIVE В матче за выход в финал баскетбольной Евролиги ЦСКА играет с мадридским «Реалом». Всё главное о матче — в нашей трансляции.