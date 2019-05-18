Сабонис и два игрока «Клипперс» претендуют на звание лучшего запасного НБА

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте назвала имена претендентов на звание лучшего «шестого» игрока по итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона.

В список вошли форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис, а также игроки «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс и Монтрезл Харрелл.

Сабонис в регулярном чемпионате набирал 14,1 очка, собирал 9,3 подбора, отдавал 2,9 передачи, а также совершал 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота за 24,8 минуты игры.

Уильямс завершил «регулярку» с показателями 20,0 очка, 5,4 передачи, 3,0 подбора, 0,8 перехвата и 0,1 блок-шота за 26,6 минуты игры.

Средняя статистика Харрелла в регулярном чемпионате составила 16,6 очка, 6,5 подбора, 2,0 передачи, 1,3 блок-шота и 0,9 перехвата за 26,3 минуты игры.

В минувшим сезоне лучшим запасным был признан Уильямс. Для защитника «Клипперс» эта награда стала второй в карьере.

Победитель будет назван на церемонии вручения наград, которая состоится 24 июня в Лос-Анджелесе, США.