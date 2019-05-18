Сабонис и два игрока «Клипперс» претендуют на звание лучшего запасного НБА

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте назвала имена претендентов на звание лучшего «шестого» игрока по итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона.
В список вошли форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис, а также игроки «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс и Монтрезл Харрелл.
Сабонис в регулярном чемпионате набирал 14,1 очка, собирал 9,3 подбора, отдавал 2,9 передачи, а также совершал 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота за 24,8 минуты игры.
Уильямс завершил «регулярку» с показателями 20,0 очка, 5,4 передачи, 3,0 подбора, 0,8 перехвата и 0,1 блок-шота за 26,6 минуты игры.
Средняя статистика Харрелла в регулярном чемпионате составила 16,6 очка, 6,5 подбора, 2,0 передачи, 1,3 блок-шота и 0,9 перехвата за 26,3 минуты игры.
В минувшим сезоне лучшим запасным был признан Уильямс. Для защитника «Клипперс» эта награда стала второй в карьере.
Победитель будет назван на церемонии вручения наград, которая состоится 24 июня в Лос-Анджелесе, США.
- 18 мая 2019
-
13:03
-
12:36
-
12:16
-
11:43
-
11:26
-
11:06
-
10:52
-
10:30
-
09:58
-
09:39
-
07:01
-
06:04
-
04:31
-
03:23
-
03:05
-
02:46
-
01:51
-
01:28
-
00:57
-
00:53
-
00:46
-
00:35
-
00:08
- 17 мая 2019
-
21:04
-
20:21
-
18:18
-
18:06
-
15:10
-
14:31
-
13:36
-
13:02
-
12:46
-
12:29
-
12:10
-
12:02