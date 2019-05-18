Адетокунбо, Харден и Джордж претендуют на звание MVP сезона-2018/19

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте назвала имена игроков, претендующих на звание MVP по итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона.
В список вошли лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж.
Адетокунбо в регулярном чемпионате набирал 27,7 очка, собирал 12,5 подбора, отдавал 5,9 передачи, а также совершал 1,5 блок-шота и 1,3 перехвата за 32,8 минуты игры.
Харден завершил «регулярку» с показателями 36,1 очка, 7,5 передачи, 6,6 подбора, 2,0 перехвата и 0,7 блок-шота за 36,8 минуты игры.
Средняя статистика Джорджа в регулярном чемпионате составила 28,0 очка, 8,2 подбора, 4,1 передачи, 2,2 перехвата и 0,4 блок-шота за 36,9 минуты.
В минувшим сезоне самым ценным игроком «регулярки» был признан Харден.
Новый MVP буден назван на церемонии вручения наград, которая состоится 24 июня в Лос-Анджелесе.
- 18 мая 2019
-
09:58
-
09:39
-
07:01
-
06:04
-
04:31
-
03:23
-
03:05
-
02:46
-
01:51
-
01:28
-
00:57
-
00:53
-
00:46
-
00:35
-
00:08
- 17 мая 2019
-
21:04
-
20:21
-
18:18
-
18:06
-
15:10
-
14:31
-
13:36
-
13:02
-
12:46
-
12:29
-
12:10
-
12:02
-
11:50
-
11:44
-
11:33
-
11:02
-
09:50
-
09:37
-
09:29
-
06:41