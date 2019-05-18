Адетокунбо, Харден и Джордж претендуют на звание MVP сезона-2018/19

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте назвала имена игроков, претендующих на звание MVP по итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона.

В список вошли лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж.

Адетокунбо в регулярном чемпионате набирал 27,7 очка, собирал 12,5 подбора, отдавал 5,9 передачи, а также совершал 1,5 блок-шота и 1,3 перехвата за 32,8 минуты игры.

Харден завершил «регулярку» с показателями 36,1 очка, 7,5 передачи, 6,6 подбора, 2,0 перехвата и 0,7 блок-шота за 36,8 минуты игры.

Средняя статистика Джорджа в регулярном чемпионате составила 28,0 очка, 8,2 подбора, 4,1 передачи, 2,2 перехвата и 0,4 блок-шота за 36,9 минуты.

В минувшим сезоне самым ценным игроком «регулярки» был признан Харден.

Новый MVP буден назван на церемонии вручения наград, которая состоится 24 июня в Лос-Анджелесе.