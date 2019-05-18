Ватутин: ЦСКА не опустил руки и играл до конца. Проявил характер и волю

П​резидент ЦСКА Андрей Ватутин поделился впечатлениями от победы ЦСКА над «Реалом» в полуфинальном матче баскетбольной Евролиги.



«М​ы играли с действующим чемпионом и понятно, что простого матча не ожидалось. «Реал» обладает сбалансированным составом. Это была настоящая волевая победа, проигрывали в 14 очков. Не опустили руки и играли до конца. Проявили характер и волю.



Я​ не могу сказать, что кто-то кого-то опасается. У «Реала» три полноценные пятерки и каждый игрок может решить исход матча в одиночку. Это может быть Таварес, Льюль, Фернандес. По каким-то игрокам у нас опасений не было. Мы хорошо знаем «Реал», а они нас.



Н​е совсем правильно говорить, что Итудис посадил ведущих игроков «Реала» на фолы. Выиграла команда ЦСКА во главе с главным тренером Итудисом. Свой вклад в победу внесли все — врачи, массажисты, тренеры, игроки. У каждого тренера есть свой план на игру, но он корректируется по ходу матча, игра вносит свои коррективы. Мы оказались сильнее — и дело здесь не только в баскетболе, но и в характере», — приводит слова Ватутина сайт телеканала «360».

ЦСКА отомстил «Реалу» и вышел в финал Евролиги — 2019! Год назад красно-синим это не удалось, но судьба позволила вернуть должок — де Коло и Родригес похоронили «Реал» в «Финале четырёх».