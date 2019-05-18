«Майами Хит» заинтересован в услугах Конли

Разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» Майк Конли в межсезонье может сменить команду. Одним из основных претендентов на баскетболиста является «Майами Хит», сообщает Clutch Points.

После неудачного сезона команда из Флориды попытается летом провести громкий обмен, таковым может стать сделка по обмену Конли. На сегодняшний день основным разыгрывающим «Хит» является Горан Драгич, однако словенец пропустил значительную часть минувшего регулярного чемпионата из-за травмы.

Что касается Конли, то он признавался, что ожидал обмена из «Мемфиса» ещё в ходе сезона. В регулярном чемпионате он принял участие в 70 матчах, набирая в них 21,1 очка, собирая 3,4 подбора, совершая 6,4 передачи и 1,3 перехвата в среднем.