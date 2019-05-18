Веселы — MVP Евролиги сезона-2018/19
Завтра, 19 мая, в Витории состоятся заключительные матчи «Финала четырёх» Евролиги. В преддверии финала сезона руководство лиги раздало традиционные награды по итогам чемпионата.
MVP сезона-2018/19 стал тяжёлый форвард «Фенербахче» Ян Веселы. Он принял участие в 30 поединках, набирая в них 12,9 очка, собирая 4,9 подбора, совершая 2,4 передачи и 1,3 перехвата в среднем. Средний рейтинг эффективности чешского баскетболиста составил 22,1.
Веселы стал также автором лучшего момента сезона и вошёл в символическую пятёрку турнира.
Лучшие моменты с участием Яна Веселы можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.
19 мая «Фенербахче» проведёт матч за третье место Евролиги, соперниками стамбульцев будет «Реал».
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