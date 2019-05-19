Хэкетт поделился ожиданиями от финального матча с ЦСКА

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт поделился ожиданиями от финальной встречи Евролиги, в котором его команда померится силами с «Анадолу Эфес». По мнению американца с итальянским паспортом ключом к победе в этом матче станет контроль над подборами.

«Это будет настоящая битва. У обеих команд получился очень длинный сезон. Будет здорово сыграть в таком важном матче. Контроль за подборами и ритмом игры будет для нас ключевым фактором», — приводит слова баскетболиста Sportando.

Финальный матч Евролиги пройдёт в испанской Витории. Напомним, что ЦСКА в минувшем матче «Финала четырёх» с трудом справился с мадридским «Реалом», а «Анадолу Эфес» неожиданно уверенно оставил не у дел соотечественников из «Фенербахче».