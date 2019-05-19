Дорелл Райт — лучший шестой игрок Лиги ВТБ сезона-2018/19

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Дорелл Райт признан лучшим шестым игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19, сообщает официальный сайт турнира. Эта награда ежегодно вручается лучшему баскетболисту, который выходил на замену в более чем 50% матчей чемпионата.



Райт принял участие в 24 встречах лиги, в 21 одной из них выходя со скамейки запасных. Он набирал 12,2 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал 1,6 передачи в среднем за игру с реализацией трёхочковых 48%.

33-летний Райт провёл первый сезон в Лиге ВТБ. Ране он в течение 12 лет выступал в НБА, где становился чемпионом в составе «Майами Хит» в сезоне-2005/06. Также форвард защищал цвета боснийской «Игокеа», немецкого «Бамберга» и китайского «Пекина».