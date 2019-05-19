Эффектный блок-шот сзади Клэя Томпсона – в топ-5 дня в НБА
Невероятный трёхочковый с фолом разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, эффектный блок-шот сзади атакующего защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона Эвану Тёрнеру, сокрушительный данк мощного форварда «Голден Стэйт» Джордана Белла после передачи Дрэймонда Грина в стремительной контратаке, шикарный бросок из-за дуги атакующего защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сета Карри в раннем нападении после собственного перехвата, а также роскошный «гвоздь» мощного форварда «Портленда» Майерса Леонарда после паса Дэмьена Лилларда в быстром отрыве оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.
Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.
- 19 мая 2019
-
11:58
-
11:47
-
11:33
-
10:54
-
10:46
-
10:33
-
10:00
-
09:51
-
09:31
-
07:13
-
03:52
-
00:34
- 18 мая 2019
-
23:11
-
22:35
-
21:49
-
20:45
-
18:57
-
17:17
-
16:00
-
15:30
-
15:16
-
14:26
-
13:03
-
12:36
-
12:16
-
11:43
-
11:26
-
11:06
-
10:52
-
10:30
-
09:58
-
09:39
-
07:01
-
06:04
-
04:31
Партнерский контент