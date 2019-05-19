Эффектный блок-шот сзади Клэя Томпсона – в топ-5 дня в НБА

Невероятный трёхочковый с фолом разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, эффектный блок-шот сзади атакующего защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона Эвану Тёрнеру, сокрушительный данк мощного форварда «Голден Стэйт» Джордана Белла после передачи Дрэймонда Грина в стремительной контратаке, шикарный бросок из-за дуги атакующего защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сета Карри в раннем нападении после собственного перехвата, а также роскошный «гвоздь» мощного форварда «Портленда» Майерса Леонарда после паса Дэмьена Лилларда в быстром отрыве оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.

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