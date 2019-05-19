Б. Дэвис ведёт переговоры с мадридским «Реалом»
Центровой «Жальгириса» Брендон Дэвис в скором времени может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Eurohoops. Стороны ведут переговоры и уже продвинулись в них достаточно далеко.
Американский баскетболист в сезоне Евролиги-2018/19 принял участие в 34 матчах, набирая в них 14,2 очка, собирая 5,5 подбора и совершая 2,0 передачи за 24:12 минуты в среднем.
Дэвис выступает за «Жальгирис» с 2017 года. В Европе он также выступал за «Шалон», «Варезе» и «Монако». Кроме того у него есть небольшой опыт в НБА. В составе «Филадельфии Сиксерс» баскетболист провёл 71 встречу.
Отметим, что приход в «Реал» Дэвиса, вероятнее всего, будет означать, что команду из Мадрида покинет опытный Густаво Айон, чей контракт истекает в предстоящее межсезонье.
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