Райт прокомментировал получение награды лучшего шестого игрока Лиги ВТБ

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Дорелл Райт поделился эмоциями от получения приза лучшему шестому игроку Единой лиги ВТБ сезона-2018/19.

«Хочу сказать спасибо Единой лиге ВТБ, что меня признали лучшим шестым игроком. Это для меня многое значит. Конечно, такое достижение было бы невозможно без партнёров. Это большая честь, мне очень приятно», — приводит слова Райта официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Райт принял участие в 24 встречах лиги, в 21 одной из них выходя со скамейки запасных. Набирал 12,2 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал 1,6 передачи за игру с реализацией трёхочковых 48%.



33-летний Райт провёл первый сезон в Лиге ВТБ. Ране он в течение 12 лет выступал в НБА, где становился чемпионом в составе «Майами Хит» в сезоне-2005/06. Также форвард защищал цвета боснийской «Игокеа», немецкого «Бамберга» и китайского «Пекина».